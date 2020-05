Moratti: "Icardi credo che sia un qualcosa di concluso per l'Inter"

vedi letture

Massimo Moratti, parlando alla Domenica Sportiva, ha lanciato un grosso indizio sul futuro di Icardi: "Credo che sarebbe ottimo per l'Inter trattenere Lautaro, ha un grande potenziale e c'è curiosità per come si sviluppa, ancora non si è espresso del tutto. Ha grandi doti, e vicino a Lukaku si può sognare. Non so però quanto sia facile se fosse vero l'interesse delle grandi società. Icardi immagino che sia un qualcosa di concluso per l'Inter, deciderà il PSG cosa farne, ma è un grandissimo giocatore".