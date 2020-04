Moratti: "Serie A? Non conosco la situazione, ma forse meglio pensare al prossimo anno"

vedi letture

Il futuro del mondo del calcio e nello specifico dell’attuale campionato è ancora argomento di discussione. Fra chi preferirebbe fermarsi definitivamente c’è Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter: “Non sono più un addetto ai lavori, magari non tengo presente tutte le condizioni. Per conto mio, dobbiamo prepararci al nuovo campionato, rincorrere l’attuale stagione sarebbe pericoloso. La crisi obbligherà tutto il mondo a ripensare a ciò che stava facendo. Industria, commercio, calcio… Tutto verrà rivisto, serve capire quali sono i nuovi obiettivi e non è una cosa semplice. Pensiamo anche agli Stati Uniti, che ha preso dei colpi da ko. La Russia non è in splendide condizioni, la Cina si sta riprendendo. Vediamo dove si riprenderà prima, il nostro paese non avendo materie prime deve guardare anche come riprenderà l’estero. Questa è una lezione involontaria che ci porterà ad adeguarci a un nuovo stile. Per quanto riguarda il calcio, per me resta un sogno. Le cifre non saranno magari uguali a prima, ma saranno comunque oltre le possibilità della gente proprio in quanto sogno”.