© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Pro Vercelli attraverso i propri profili social ha voluto congratularsi con Moreno Longo per essere diventato il nuovo tecnico del Torino. Longo aveva guidato le bianche casacche nella stagione 2016/17 conquistando la salvezza in Serie B alla sua prima esperienza da allenatore di una prima squadra. "Dalla salvezza in Serie B con la Pro Vercelli alla guida del tuo Torino. In bocca al lupo mister Moreno Longo", così si legge su Twitter.