Morgia: "Juve, riprenderei Conte: credo che Paratici ci abbia pensato"

© foto di Federico De Luca

Massimo Morgia, ex allenatore di Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: “Fabio era un giocatore che ho portato per la prima volta con me a Pavia - ha esordito -. Arrivava dalla Primavera del Piacenza, allora era proprio un ragazzino. Mi è piaciuta subito la sua sfrontatezza e la voglia di mettersi in mostra. Dopo una decina di giorni lo feci tesserare. Che giocatore era? Era un giocatore moderno per quei tempi, era molto dinamico e sapeva giocare molto senza palla. Era il prototipo del giocatore che piace a me. Potava giocare indistintamente in fascia o da mediano. Aveva qualità dal livello morale già allora sopra la media. Un ragazzo serio e di gruppo, sempre col sorriso stampato in faccia”.

Sul Paratici dirigente: “A differenza di tanti altri che vedo sempre in tv e sui giornali, appare poco. La Juventus però viene da una marea di scudetti e due finali di Champions. È riuscito a portare giovani come Pogba, Dybala e a far firmare uno come Cristiano Ronaldo. Questo dice tutto. Lui pensa 24 ore al giorno a migliorare se stesso per migliorare tutto l’ambiente. Il dopo Allegri? Sono troppo amico ed estimatore di Antonio Conte per non dire che il primo nome sarebbe il suo. Farei di tutto per riportarlo a Torino e credo che anche Fabio ci abbia pensato. Non sarà facile sostituire Allegri, per rifondare e partire con i giovani il primo nome potrebbe essere De Zerbi ma questo potrebbe essere un azzardo per una società che punta alla Champions”.

Chiosa sulle squadre B: “Purtroppo l’ha fatto solo la Juve. E l’ha fatta con tanti giocatori che giocavano in Serie C. Io l’avrei fatta con giocatori molto più giovani e frutto del vivaio bianconero”.