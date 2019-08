Moriero su Conte: "Suning ha scelto l'uomo giusto per l'Inter"

© foto di Federico Gaetano

Un ambiente, quello dell'Inter, che per Francesco Moriero, dopo 13 anni di militanza, è casa. Ai microfoni di fcinternews.it, proprio l'attuale tecnico della Cavese ha parlato dell'amico e collega Antonio Conte: "Antonio adesso è diventato il top degli allenatori: è un tecnico importante, vincente. L'ha dimostrato in tutte le piazze nelle quali è stato. Sono contento che sia andato all'Inter. spero faccia bene, e che continui a vincere: è abituato a farlo, per lui è arrivato il momento di riportare la Beneamata dove merita. Per tornare a vincere un titolo, Suning ha scelto l'uomo giusto".