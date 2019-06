© foto di Insidefoto/Image Sport

Polemiche e ancora polemiche intorno a Ravel Morrison. Il centrocampista inglese è finito infatti nel mirino della critica dopo non essersi presentato alla ripresa dei lavori dell'Ostersunds, squadra che lo aveva prelevato in prestito dalla Lazio. Eppure, come precisato dal giocatore e dallo stesso club su Twitter, il suo accordo coi rossoneri era già scaduto: "Il mio contratto con l'Ostersunds è finito. Non me ne sono andato, per cui non ascoltate le bugie di questa gente disperata che prova a tirare fuori una storia dal niente. Sono rimasto lontano da questa pessima stampa per anni. Lasciatemi in pace, per favore", ha scritto Morrison.

La difesa dell'Ostersunds - Il club di Ostersund è subito sceso in campo per proteggere il classe '93: "Il contratto di Ravel Morrison è scaduto ed è per questo motivo che Ravel non era presente quando l'Ostersunds ha ricominciato a lavorare dopo la pausa estiva", ha specificato la società in una nota ufficiale.

Addio alla Lazio - Dopo aver detto addio all'Ostersunds, Morrison si prepara così a salutare anche la Lazio, visto che il suo contratto coi biancocelesti scadrà il prossimo 30 giugno. Morrison era arrivato a Roma nel 2015, facendo però parlare di sé in questi anni più per quanto fatto fuori che dentro al campo.