Prima della gara di domani tra Juve e Parma verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Pietro Anastasi, scomparso nella serata di ieri. Ad annunciarlo è stata la stessa Juventus sul proprio profilo Twitter ufficiale: "Domani, in occasione di Juve.Parma, verrà osservato un minuto di silenzio all'Allianz Stadium, e la Juventus scenderà in campo con il lutto al braccio, in memoria di Pietro Anastasi".

