Morte Bellugi, Gravina: "Grande dolore, è stato un protagonista"

vedi letture

N.1 Figc dispone minuto silenzio: "Ne apprezzavo qualità umane'

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - In memoria di Mauro Bellugi, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento su tutti i campi. "È un grande dolore per il calcio italiano - commenta Gravina -. Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d'animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza". (ANSA).