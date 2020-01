© foto di Simone Lorini

Il calcio al tempo dei social permette di avere una visione diversa, più ravvicinata, dei campioni preferiti. A volte però la realtà che si propone è tutt'altro che aderente al vero. La riprova è arrivata nelle scorse ore, in occasione della tragica scomparsa di Kobe Bryant. Fra le migliaia di messaggi di cordoglio per l'ex stella dei Lakers da parte dei personaggi più noti dello sport e non solo sono apparsi anche quelli di Cristiano Ronaldo e Luis Figo. Il primo campione della Juve e fra i giocatori più amati e seguiti della storia; il secondo ex campione di Real Madrid e Inter.

Cosa unisce i due portoghesi? Lo stesso, identico, testo di condoglianze (l'immagine incorporata è invece diversa) nei confronti di Bryant. Una svista di chi gestisce i canali personali dei due, sicuramente un errore, ma che da la misura di quanto il mondo dei social possa essere ben lontano dalla realtà.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020