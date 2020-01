"Per me è stato un modello, è tutto così triste"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Anche Alex Del Piero, ex campione della Juventus e della Nazionale, ricorda Kobe Bryant, morto ieri sera in un incidente in elicottero. "Sono scioccato, lo è tutto il mondo e non solo quello dello sport, ha detto Del Piero a Skysport. C'eravamo visti non molto tempo fa. Quando se ne vanno persone di questo calibro è difficile trovare parole. Si basava sui fatti e tutti hanno apprezzato la sua dedizione nel sociale. Per me è stato un modello, è tutto così triste" (ANSA).