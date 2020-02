© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche Marco Materazzi, via Twitter, ha mandato un messaggio di cordoglio nella giornata della scomparsa di Luciano Gaucci, per 13 anni presidente del Perugia: "Non sarò mai grato abbastanza a te e alla tua famiglia. Grazie di tutto. Dopo di te il nulla a Perugia".