Morte Paparelli,figlio"dolore non passa"

"Passione non deve sfociare in violenza,riviviamo emozioni vere"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Il ricordo vive ogni giorno, e il dolore della scomparsa di mio padre non passa neanche a 40 anni di distanza". Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, il tifoso laziale ucciso da un razzo partito dalla Curva Sud romanista durante il derby del 28 ottobre 1979, ricorda così quella tragedia che ha segnato per sempre la sua famiglia e cambiato il calcio italiano. All'anniversario della morte di Paparelli, Sky ha dedicato uno speciale con Storie di Matteo Marani e il docufilm '1979: Roma violenta'. "Sono contento dello speciale realizzato da Sky, è un bene - osserva Gabriele intervenendo a Lazio Style Channel - Forse sarebbe stato meglio farlo prima, ma meglio tardi che mai. Probabilmente avrei evitato di sentire alcuni cori e vedere scritte poco simpatiche su mio padre in città. Con l'autore Matteo Marani abbiamo fatto un dibattito importante e costruttivo raccontando il momento e quegli anni di piombo".