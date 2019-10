Morte Squinzi, Acerbi: "Per sempre grato, un padre per me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Lazio e della Nazionale, Francesco Acerbi, ha ricordato tramite Twitter il suo ex presidente Giorgio Squinzi. "Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente".