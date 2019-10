Morte Squinzi, il cordoglio della Fiorentina: "Uomo di grande umanità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha pubblicato il proprio cordoglio per la morte di Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. "Il Presidente Commisso e tutta l'ACF Fiorentina esprimono il più sentito cordoglio e le più sincere condoglianze alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi, uomo di grande umanità e dirigente di riferimento per tutta l’imprenditoria italiana".