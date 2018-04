Morte Wilkins, il cordoglio del Milan: "Questa sera lotteremo come te"

Il Milan, attraverso i propri canali social, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Ray Wilkins, ex centrocampista rossonero scomparso in giornata a causa di un problema cardiaco. Questo il messaggio del club: "Ciao Ray, ci mancherai: questa sera lotteremo su ogni pallone come avresti fatto tu!". Il Milan indosserà il lutto al braccio.

Goodbye Ray, you will be missed: tonight we're gonna fight like you taught us!

Ciao Ray, ci mancherai: questa sera lotteremo su ogni pallone come avresti fatto tu!

RIP, Ray Wilkins 🙏🏻 pic.twitter.com/YLokjuXkvD

— AC Milan (@acmilan) 4 aprile 2018