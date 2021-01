Morto l'ex romanista Fabio Enzo: decise un derby. Il cordoglio della Roma

Il cordoglio della Roma: "Quel tuo gol non si può dimenticare"

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - È morto Fabio Enzo, ex calciatore della Roma e del Verona, che segnò il primo gol in Serie A in un derby capitolino finito 1-0: era il 23 ottobre 1966. Enzo, nato a Cavallino (Lecce), si è spento a 74 anni. Attaccante di ruolo, era arrivato in giallorosso dalla Tevere Roma - dopo avere indossato anche le maglie di Venezia e Salernitana - nel 1966: giocò nella Roma fino al 1968 e, dopo una piccola parentesi anche nel 1969, passò al Mantova, quindi al Napoli, al Verona, al Cesena e in diversi altri club. Il cordoglio della Roma per la morte di Enzo è arrivato su Twitter: "Un tuo gol che decide il Derby è qualcosa che non si può descrivere", il messaggio del club. "L'AS Roma - si legge - piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni '60, e si stringe al dolore dei suoi familiari". (ANSA).