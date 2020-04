Morto un agente della scorta di Conte, il cordoglio del Premier: "Momento di grande dolore"

Il Premier Giuseppe Conte esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Giorgio Guastamacchia, membro della sua scorta personale che è venuto a mancare proprio in queste ore dopo il contagio da Coronavirus. Questo il post su Facebook del primo ministro per ricordare l'agente deceduto: "Nella giornata di oggi è venuto a mancare Giorgio Guastamacchia, sostituto commissario addetto al mio servizio di protezione, di soli 51 anni. Nei giorni scorsi era stato ricoverato a Roma dopo aver contratto il virus Covid-19. Per tutti noi che l’abbiamo conosciuto, per i colleghi del servizio di protezione, per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, è un momento di grande dolore. Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli e ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza. Rimarrà in me indelebile il ricordo della sua dedizione professionale, dei suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi ravvivati da un chiaro filo di ironia", le sue parole.