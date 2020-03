MotoGP, domenica si corre il GP del Mugello. Rossi, Marquez & co. si sfidano alla PlayStation

La MotoGP… Torna in pista. No, non è una scellerata decisione in epoca di pandemia, ma semplicemente l’ultima trovata dell’organizzazione che metterà insieme e di fronte i principali piloti del circus in una gara virtuale a MotoGP™ eSport Championship. In pratica i piloti, ognuno da casa propria, prenderanno in mano i joystick delle consolle e daranno vita ad un ‘vero e proprio’ gran premio che avrà come sede speciale il circuito del Mugello.

Fra i piloti che hanno confermato la presenza ci sono Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e ovviamente Valentino Rossi, ma secondo il sito ufficiale della MotoGP sono attesi quasi tutti.

Cinque minuti per strappare il tempone da qualifica, quindi 6 giri di gara vera e propria. L’evento andrà in scena domenica 29 marzo alle ore 15 e sarà seguibile su motogp.com, esport.motogp.com e tramite i broadcasters solitamente proprietari dei diritti (per l’Italia, Sky).