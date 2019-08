© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dal programma spagnolo "El Chiringuito", José Mourinho si è commosso parlando di quanto gli manchi il calcio: “Dal primo momento in cui sono entrato nel calcio professionistico ho sentito come un click e da allora non mi sono mai fermato. Ora che sono fermo, non riesco a godermi il momento. Il calcio mi manca“, ha detto il tecnico rimasto senza panchina dall'esonero arrivato dal Manchester United lo scorso dicembre.