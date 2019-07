Mourinho: "Difficile rifiutare le offerte, voglio lavorare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josè Mourinho,ex allenatore di Manchester United e Inter tra le altre, ha raccontato i suoi mesi senza calcio ai microfoni di Sky Sports UK: "Adesso ho un po’ di tempo per pensare e analizzare, e quello che provo esattamente è… il fuoco dentro. I miei amici mi dicono: “goditi il momento, goditi l’estate, il tempo che non hai mai avuto”, ma onestamente non posso godermelo perché non sono felice abbastanza".

Il tecnico portoghese ha anche raccontato i no detti durante questo periodo: "La cosa più difficile per me è stato dire di no alle varie possibilità. Voglio lavorare, ho l’impulso di farlo. Dire di no è stato davvero complicato".