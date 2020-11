Mourinho è più tranquillo? "La cosa buona è che non vengo espulso da tanto tempo"

È un José Mourinho diverso da quello degli anni scorsi. Perché se è vero che il tecnico non ha perso la "passione per il gioco", come detto da lui, stesso, dall'altro lato non viene espulso da molto tempo, una novità. "È una cosa buona, non ho sospensioni né ban". Alle volte è dura rimanere calmi, "ma ho l'esperienza e riesco a controllarmi emotivamente". Poche parole sul Ludogorets, avversario di Europa League, più sul campionato. "Guardiamo la classifica e dove siamo, ma ora essere ai primi posti non significa molto. La classifica è compatta".