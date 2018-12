"Ogni volta che si chiude capitolo mostro profondo rispetto"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - LONDRA, 19 DIC - "Immensamente orgoglioso di aver indossato il simbolo del Manchester United". Il giorno dopo l'esonero, José Mourinho ha scritto una nota chiedendo rispetto per la sua privacy. "Sono certo che i tifosi del Manchester United abbiano compreso il mio orgoglio per aver guidato il loro club - le parole di Mourinho -. Come già successo nelle mie precedenti esperienze, ho lavorato con persone fantastiche, e credo che alcune di queste resteranno per sempre miei amici. So che tutti sono consapevoli dei miei principi professionali. Ogni volta che si chiude un capitolo, io mostro il più profondo rispetto, e non rilascio commenti sui miei precedenti colleghi. Spero che i media rispetteranno la mia posizione, e mi lasceranno vivere la mia vita in maniera normale, almeno fino a quando deciderò di tornare al calcio. Buon Natale".