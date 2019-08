Mourinho svela: "Se fossi tornato a Milano non sarei andato al Real"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

José Mourinho, ex tecnico di Inter e Real Madrid tra le altre, ha rilasciato un'intervista a DAZN. Tra i tanti temi trattati anche il suo mancato ritorno a Milano dopo la vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco: "Voglio confidare una cosa che non ho mai detto. La ragione per cui non sono tornato a Milano dopo la Champions 2010 è che non sarei più andato al Real Madrid. Volevo fuggire dalle emozioni. Non sono andato neanche negli spogliatoi, non mi sarei controllato".