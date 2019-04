Mozione della Lega contro la Champions League nel week end

'Governo si renda promotore presso Uefa perché ciò non avvenga'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Il rischio che le gare dei campionati nazionali di calcio vengano spostate nei giorni infrasettimanali, per lasciare spazio a quelle delle coppe europee nel week-end, c'è ed è concreto": è partito da questo il deputato Daniele Belotti, capogruppo della Lega in commissione Cultura e Sport, per annunciare una mozione contro l'ipotesi di invertire i calendari. "Il 6 e 7 maggio - ricorda Belotti - ci sarà a Madrid una riunione del Club Advisory Platform, l'assemblea delle varie leghe calcio nazionali europee, che discuterà la proposta sostenuta dall'associazione dei grandi club europei verso cui i presidenti delle Leghe italiane di A, B, LegaPro e Lnd hanno sottolineato profonda contrarietà nel corso di un'audizione alla Camera. Condividiamo la preoccupazione e per questo abbiamo presentato una mozione in Commissione Cultura e Sport della Camera che impegna il Governo a rendersi promotore in sede Uefa affinché ciò non avvenga. Occorre tutelare valore e interessi dei campionati delle varie serie nazionali".