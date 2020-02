Mudingayi: "Non mi aspettavo la Lazio così in alto. Inzaghi mette d'accordo tutti"

L'ex centrocampista Gaby Mudingayi ha parlato a Radio Sportiva della lotta scudetto ma non solo: "Non mi aspettavo la Lazio così in alto, ma è una società importante che merita di stare dove sta. Immobile? Il segreto è un organico importante, con l'obiettivo di rendere al massimo e con un tecnico in gamba".

Su Inzaghi: "Anche da calciatore era il primo a dare consigli e aveva una marcia in più, vedeva le cose prima. Un tecnico che non era partito favorito, ora ha messo d'accordo tutti. Ha ancora molto da dare a questa squadra".

Sul Bologna: "Si tratta di un club che sta lavorando molto bene sui giovani e in prospettiva. Mihajlovic conosce il calcio e ha carattere: è un progetto che non nasce da adesso, c'è stabilità e dietro c'è un ottimo lavoro".