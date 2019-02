Mudingayi: "Questa Inter deve assestarsi. Spalletti sa il fatto suo"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Fcinternews.it ha parlato l’ex nerazzurro Gabi Mudingayi in vista della sfida contro il Bologna, in qualità di doppio ex: “L’Inter attuale? Non è facile giocare in una grande squadra come quella dei meneghini. I nerazzurri erano partiti bene, adesso c’è qualche problema ed è un brutto colpo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma devono difendere il terzo posto e avere come obiettivo quello di vincere l’Europa League. Non sarà facile, ma possono farcela. L’importante è avere la testa giusta. E soprattutto la fame di voler portare a casa un trofeo importante. Vale per tutti, anche per la Lazio. Ecco dico questo: chi avrà più fame potrà davvero centrare i propri obiettivi, in campionato e in Europa. Spalletti? È un grandissimo allenatore. Ci sta che possa essere messo ora in discussione perché quando le cose vanno male chi paga è sempre il mister. Ma lui sa comunque il fatto suo”.

Su Inter-Bologna: “Entrambe le squadre hanno delle problematiche, seppur diverse. Il Bologna con Mihajlovic ha ingaggiato un grandissimo tecnico. Io l’ho avuto proprio nella mia esperienza felsinea. Portò voglia, grinta e la giusta mentalità. E poi è uno che non molla nulla. Certo il suo esordio non sarà semplice. Quindi dico che alla fine avrà la meglio l’Inter, per 2-1. Nonostante una bella partita degli ospiti. E alla fine del campionato gli emiliani si salveranno”.