vedi letture

Mudingayi: "Vedo una Lazio matura, pronta per vincere lo Scudetto"

Gaby Mudingayi, ex centrocampista belga, ha parlato ai microfoni di Radiosei della prossima sfida tra Bologna e Lazio, avendo giocato in entrambe le formazioni: “Della Lazio ho solo ricordi positivi, mi sento parte della famiglia biancoceleste a tutti gli effetti. Lazio-Real Madrid è senza dubbio l’emozione più forte provata a Roma: ricordo uno stadio fantastico e una cornice mozzafiato. Inzaghi? Il suo lavoro non mi ha sorpreso, è una persona che conosce il calcio come poche altre. La Lazio ha qualità nei singoli, ma come collettivo è cresciuta tanto nel corso degli anni. Sia tecnicamente che sul piano della mentalità, soprattutto. Il vero passo in avanti è stato fatto proprio sotto questo punto di vista. Vedo una Lazio matura, che può giocarsi lo Scudetto fino alla fine. Mi auguro che possa farcela. Il Bologna ha un’ottima ossatura e Mihajlovic ha dato forza e carattere a tutto il gruppo. La Lazio non dovrà sottovalutare il match dell'Olimpico".