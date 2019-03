Mughini: "Se Hitler incontrasse Wanda se la farebbe sotto dalla paura"

Il caso Icardi-Inter fa discutere anche nei salotti televisivi famosi non proprio per questioni sportive. Tuttavia Giampiero Mughini, intervenendo a Canale 5 al programma 'Live! Non è la D'Urso', ha commentato la situazione legata all'attaccante nerazzurro. "Nelle famiglie è sempre difficile, specialmente in un caso come questo dove il fratello (intendendo l'attaccante dell'Inter, ndr) in questione ha un fulgore eccezionale e sta con una donna risoluta". Riferimento chiaro a Wanda Nara, con Mughini che ha poi proseguito parlando della moglie-agente di Maurito: "Se Hitler incontrasse Wanda di notte, se la farebbe addosso dalla paura“.