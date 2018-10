Mura (Repubblica): "L'Italia più positiva del periodo Mancini"

Attraverso le colonne de La Repubblica, il giornalista Gianni Mura ha così commentato il pareggio maturato ieri sera a Genova tra Italia e Ucraina. Questo un breve estratto: "A cosa può servire questo pareggio? A dare un pizzico di morale in più in vista della trasferta in Polonia. Quella sì molto importante, anche per i riflessi che può avere sui sorteggi di Europeo e Mondiale. Resta una sicurezza il duo centrale difensivo, mentre Donnarumma ha mostrato più di un’incertezza. Partita da giudicare la più positiva del periodo Mancini. Pochi giorni per crescere".