Dalle colonne de La Repubblica oggi in edicola Gianni Mura, firma sportiva del quotidiano, ha analizzato il pareggio inatteso della Juventus contro il Sassuolo allo Stadium: "Sarri ha parlato di inconscio. Otto scudetti di fila possono levare un po’ di fame, che semmai si manifesta in Europa. Ma la rosa stellare della Juve dovrebbe consentire un’alternanza ragionata. Da fuori, la sensazione è che la Juve di Allegri fosse più consapevole delle sue forze e dei suoi limiti, mentre quella di Sarri è più portata a pensare, sbagliando, che tanto prima o poi le cose si sistemano perché siamo la Juve. Funziona spesso, non sempre"