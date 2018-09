Mura su La Repubblica: "Un'Italia che non può rinunciare a Chiesa"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Una squadra che non può rinunciare a Chiesa". Questo il titolo dell'editoriale di Gianni Mura su La Repubblica in riferimento a quanto visto ieri a Bologna, con l'Italia che contro la Polonia non è andata oltre l'1-1. "Al momento - scrive - non credo che la Nazionale possa fare a meno di Chiesa, per la voglia che ci mette e per l’energia".