© foto di www.imagephotoagency.it

Gianni Mura racconta la Serie A sulle colonne de La Repubblica. "Turno di campionato con vista sulla Champions. Bene Juve e Napoli, maluccio l'Inter, male la Roma. La vista non è tranquilla per tutte e quattro. Per Juve e Roma, sì: nel loro girone non è una speranza, ma una certezza. Non dovranno attendere un favorevole incrocio di risultati. L'Inter, anche battendo il PSV, deve fidarsi della serietà del Barcellona col Tottenham. E nel girone del Napoli, già battezzato in partenza come il più spinoso, può ancora succedere di tutto".