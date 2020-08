Muriqi alla Lazio, Buruk: "Nel 3-5-2 si esalta. E' il miglior attaccante in Turchia"

Okan Buruk, ex centrocampista dell'Inter e attuale tecnico del Basaksehir campione di Turchia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'ormai prossimo acquisto da parte della Lazio di Muriqi: "In Turchia è il migliore e nonostante qualche anno fa non ci si aspettasse molto da lui, adesso per il lavoro fatto merita il grande salto in un top club italiano. La sua caratteristica migliore è il gioco aereo ma quella principale è lo spirito di sacrificio. Sa sia creare gli spazi che finalizzare il gioco. Con un attaccante al suo fianco, come alla Lazio, si esalta".