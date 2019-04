Musampa su Ajax-Juve: "Lavoro difficile per Veltman su CR7"

Fonte: TuttoJuve.com

L'ex giocatore dell'Ajax Kiki Musampa ha parlato ai microfoni del De Telegraaf della sfida contro la Juventus e delle difficoltà che la difesa olandese potrebbe avere contro Cristiano Ronaldo: "Sarà difficile. Ronaldo ha un sacco di qualità e oltre a questo è anche un giocatore intelligente. Sa chi giocherà contro di lui e penso che sappia anche come beffarlo, soprattutto sulla velocità. Sarà un lavoro difficile per Veltman. Sull'infortunio di CR7? Ci vogliono dalle quattro alle sei settimane per guarire, potrà anche giocare ma non credo che sarà al 100% libero nella sua testa".