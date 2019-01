Museo figurina a Chiasso, non a Bologna

Apertura prevista nella primavera del 2020 su area di 2mila mq

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Il museo della figurina non si farà a Bologna, ma in Svizzera, a Chiasso, con apertura prevista nella primavera 2020, su un'area di oltre duemila metri quadri. "L'avevamo proposto al Comune ma inutilmente, così siamo alla fase finale con gli svizzeri", hanno spiegato i collezionisti Gianni Bellini ed Emiliano Nanni presentando la fiera 'Figurine forever'. "Avremmo voluto dare spazio anche al museo del flipper che è in un deposito e ai Tigers, squadra bolognese di subbuteo campione d'Europa", hanno proseguito. La fiera 'Figurine forever', che si terrà all'Estragon di Bologna il 12 gennaio, sarà dedicata al calcio sudamericano, con gli album della Coppa America e dei campionati dei Paesi latino americani, con collezionisti e appassionati da tutta Italia. La star sarà lo stesso Bellini, che possiede quattromila album di calcio, intervistato anche dalla Bbc e dalla Espn.