Mustafi: "Alla Samp sono cresciuto molto. Sarò sempre grato al club"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Skhodran Mustafi è l’unico calciatore ad aver sollevato la Coppa del Mondo da giocatore della Samp. Qualcosa di unico, che resterà suo almeno per altri quattro anni. Anche per questo il difensore tedesco, oggi in forza all’Arsenal, non dimentica chi lo ha lanciato nel 2012. Queste le sue parole a Samp TV: "I primi mesi a Genova non sono stati facili, era la prima volta che mi trasferivo in un Paese di cui non conoscevo la lingua, ma alla Samp sono cresciuto molto. Grazie a Delio Rossi ho imparato a giocare nella difesa a tre, mentre Sinisa Mihajlovic è stato l’allenatore giusto al momento giusto: mi ha permesso di andare in Brasile con la nazionale e di diventare l’unico doriano a vincere un Mondiale. Vi sarò sempre grato e tiferò a vita i colori più belli".