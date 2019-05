Mutti: "Allegri? Sono dispiaciuto. Inzaghi ok per la Juventus"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’allenatore Bortolo Mutti: “Allegri? Sono dispiaciuto. È un allenatore capace, non era facile gestire il dopo Conte come ha fatto lui. Forse un po’ l’addio era nell’aria. Peccato perché gli è mancata la ciliegina con la vittoria della Champions. È un allenatore che a me piace molto, ha scritto pagine importanti. Non è stato facile gestire le risorse, anche dal punto di vista umano. È finito un ciclo. Anche a me hanno dato fastidio certi commenti da parte di alcuni tifosi. Non c’è mai riconoscenza”.

Su Inzaghi: “Se ne parla anche per il dopo Gasperini all’Atalanta. Penso che sia una figura che potrebbe calzare per la Juventus, si pone bene, ha lavorato bene in questi anni in una piazza complicata come Roma. Sicuramente l’addio di Allegri rimette in gioco qualche giocatore che aveva trovato poco spazio. Però qualcuno bisognerà inserirlo”.