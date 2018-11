Mutti: "Mourinho? I tifosi devono darsi una regolata"

© foto di Federico Gaetano

“Milan-Juve? Sotto il profilo tecnico sarà una grande partita, molto bella. La Juve la di là della sconfitta fortuita in Champions sta bene; il Milan viene da un ottimo momento. Vedremo una partita tecnicamente molto valida”. Così in esclusiva ai microfoni di TimGate Bortolo Mutti in vista della partita di questa sera tra Milan e Juventus. “Il gesto di Mourinho? Un gesto censurabile fino ad un certo punto, queste cose sono nel suo stile. Ci sono atteggiamenti del pubblico ai limiti della sopportazione, bisognerebbe darsi una regolata. I tifosi al di là del tifo - conclude - dovrebbero rispettare un po’ di più chi lavora”.