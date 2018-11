Mutu: "Il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Adrian Mutu ha concesso un'interessante intervista al Corriere dello Sport - Stadio nella quale ha sottolineato anche la sua voglia di tornare a Firenze, magari da allenatore. Ecco un estratto delle sue parole: "I gol 100 e 101 con club italiani li ho segnati a Bologna. Non ho dimenticato le gare bellissime contro i rossoblu, era il nostro derby, quello dell'Appennino. Non c'è mai stata una sfida facile e non lo sarà nemmeno alla ripresa. Ma la Fiorentina ha più qualità e io ci credo: arriverà anche la prima vittoria in trasferta della stagione. Già domenica. Simeone? Ha già dimostrato chi è. Faticare è normale, soprattutto quando si è giovani. Quello che però vedo io è la sua grande concentrazione: deve pensare solo a lavorare. Pjaca? La 10 è una maglia che pesa, ma Pjaca non deve lasciarsi condizionare. I Della Valle? Ho sentito Andrea nei giorni scorsi e ho trovato in lui la stessa passione verso la Fiorentina degli anni in cui c'ero io. Vuole riportare in alto la squadra e gli auguro di riuscirci quanto prima. Fiorentina? Ho un sogno, che poi non è nemmeno più un segreto: io spero prima o poi di allenare la Viola. Non adesso, sia chiaro, tra 5-6 anni. Una volta messa in valigia la dose di esperienza giusta, punto alla panchina della Fiorentina".