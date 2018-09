© foto di Federico De Luca

Il dirigente del Benfica Nuno Gomes, allenato da Roberto Mancini alla Fiorentina, ha ricordato così a Sky Sport la sua esperienza comune con l'attuale ct azzurro: "Mancini è un allenatore con esperienza, che ha giocato tante partite in Nazionale. Conosce benissimo l'ambiente azzurro. Si tratta di una buona scelta per il periodo che sta attraversando l'Italia. Peccato che la Nazionale azzurra non ce l'abbia fatta ad andare al Mondiale, se n'è sentita la mancanza in Russia. La Fiorentina di Mancini e Nuno Gomes? A Firenze abbiamo vinto la Coppa Italia insieme. Mancini aveva appena smesso di giocare, era stato un vero fuoriclasse e tante volte non capiva come mai alcuni giocatori non riuscissero a fare ciò che faceva lui. Si vede però che per lui era semplice quello che per gli altri era difficile (ride, ndr).