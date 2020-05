Nadal: "Emergenza gestita male. Tennis? Firmerei per riprendere in Australia nel 2021"

In un'intervista a El Pais Rafa Nadal si è detto pessimista sulla ripartenza del tennis in questo 2020 senza risparmiare critiche ha chi ha gestito questa emergenza: “Nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere, siamo stati sovrastati da tutto questo, ma penso che i vari leader mondiali abbiano gestito male questa emergenza. Avevano accesso a informazioni che prevedevano uno scenario del genere e potevano cercare di intervenire, invece hanno atteso troppo peggiorando le cose. - continua Nadal concentrandosi poi sullo sport - La stagione 2020, ormai, credo che sia andata persa. Non penso che torneremo in campo prima della fine dell’anno. Attualmente firmerei perché si possano svolgere gli Australian Open 2021“.