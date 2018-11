Nainggolan, terzo stop. Out con la Roma, ma Spalletti ne recupera 3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la terza volta in stagione, il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan è costretto a fermarsi per un infortunio muscolare. Il calciatore belga a Wembley è stato costretto a uscire nel corso del primo tempo per un problema alla caviglia e un indurimento del polpaccio.

Sicuramente Nainggolan non scenderà in campo con la Roma, sua ex squadra. Per la sfida dell'Olimpico, però, Luciano Spalletti - riporta il 'Corriere dello Sport' - recupererà Vecino, Icardi e Vrsaljko.