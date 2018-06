Nakata: "Mazzone l'unico allenatore con cui sono andato d'accordo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A vent'anni dal suo arrivo in Serie A, Hideotoshi Nakata è tornato in Italia per visitare le città in cui ha giocato. Oggi è stato a Bologna allo stadio Dall'Ara e al Centro Tecnico Niccolò Galli. Queste le sue parole al canale ufficiale della squadra felsinea: "Era un momento difficile per me, per fortuna ho ricevuto la chiamata di Mazzone, che mi aveva già allenato a Perugia. Ho un bel ricordo del pubblico e della città, lo stadio è molto bello. I tifosi erano calorosi ma ti facevano respirare, potevi girare in città senza problemi. Era un gruppo molto simpatico, andavo molto d'accordo con Beppe Signori, uno dei migliori giocatori italiani, così come con Pagliuca e Tare. Mazzone? Per me è stato sempre difficile andare d'accordo con gli allenatori, ma con lui ci riuscivo".