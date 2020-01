Nani: "Nel 2014 era tutto fatto per il mio trasferimento alla Juventus"

© foto di Federico Gaetano

Nani, esterno d'attacco dell'Orlando City che in Serie A ha vestito la maglia della Lazio, ha raccontato un interessante aneddoto sulla sua carriera ai microfoni di Tribuna Expresso: "Nel gennaio 2014 dovevo andare alla Juventus, era tutto fatto. I bianconeri mi volevano, il Manchester United e l'allenatore avevano dato il loro benestare all'operazione. Poi, all'ultimo minuto, quando il mercato era ormai praticamente chiuso, la società ha deciso invece di tenermi. Chiesi spiegazioni, ma non me ne fu data alcuna". Il campione portoghese ha vestito la maglia dei Red Devils dal 2007 all'agosto 2014.