© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gianluca Nani, ex dirigente in Serie A e in Premier, ha parlato a Radio Sportiva dei temi del campionato. Queste le sue parole in particolare su Chris Smalling: "Si è adattato e a Roma si sta trovando bene. Penso che i giallorossi faranno di tutto per provare a riscattarlo. Dipende da vari fattori, ma tecnicamente mi pare che abbia convinto. La formula è quella di un prestito secco, quindi servirà un accordo importante con lo United per rivederlo nuovamente nella Capitale".