Napoli, a Castel di Sangro si ferma Ounas: affaticamento alla coscia per l'azzurro

Nono giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro, informa il sito ufficiale del club azzurro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Al mattino la squadra ha lavorato sul campo B iniziando la sessione con torello e riscaldamento su circuito. Successivamente esercizi di passaggio e seduta tattica. Chiusura con lavoro aerobico. Nel pomeriggio seconda sessione che ha preso il via con una serie di torelli. Successivamente esercitazioni di passaggi e partitina a campo ridotto. Di seguito serie di tiri in porta. Chiusura con lavoro di forza in palestra. Ounas ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un affaticamento alla coscia.