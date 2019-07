Napoli, a Dimaro lavoro sulla velocità. Piccolo spavento per Callejon

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Allenamento pomeridiano, dopo quello già svolto in mattinata, per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea, arrivata al sedicesimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida, dopo le consuete esercitazioni di riscaldamento ha svolto una partitina a campo ridotto otto contro otto e poi nove contro nove con Zielinski nel ruolo di jolly. S'è inoltre lavorato sulla velocità, come preannunciato nei giorni scorsi dal tecnico dei campani.

Piccolo spavento per Callejon, rimasto a terra dopo un contatto con il portiere Contini: lo spagnolo è però tornato in campo pochi minuti dopo, successivamente all'intervento dello staff medico partenopeo.