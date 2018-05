Napoli, ADL e Sarri a tavola insieme: volti distesi durante la cena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' in corso la cena sociale di fine stagione in casa Napoli, esattamente a Villa D'Angelo sulla collina del Vomero. Il club azzurro, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto in cui si vedono Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri scherzare a tavola. Una piccola conferma dell'avvicinamento tra i due dopo l'incontro avvenuto ieri a pranzo a casa del tecnico, in attesa dell'annuncio dei diretti interessati per fare ulteriore chiarezza sul futuro.