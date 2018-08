Napoli, ADL: "Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo"

In occasione della conferenza tenuta al San Nicola di Bari, il patron dei galletti Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del San Paolo di Napoli. Il presidente azzurro, spesso in contrasto col Comune di Napoli per l'impianto di Fuorigrotta, ha detto: "Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo. E' bella questa sala stampa, magari l'avessimo noi. Questa mattina, quando sono arrivato, ho pensato: 'Magari avessimo noi un sindaco come Decaro'".