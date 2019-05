Napoli, ADL non molla: liquidità di 130mln, niente cessione all'orizzonte

Ieri Il Sole 24 ore ha diffuso l'indiscrezione di un'offerta rifiutata da Aurelio De Laurentiis per cedere il Napoli. Oggi La Gazzetta dello Sport aggiorna la vicenda, scrivendo che la banca d’affari Lazard si starebbe soltanto interessando alla documentazione senza tuttavia avere il mandato di cedere il club. C’è uno studio, in ogni modo, fatto da KPMG Football Benchmark che ha stabilito in 569 milioni di euro il valore del Napoli. Si tratta di una cifra calcolata in base ad alcune variabili che riguardano il potenziale sportivo, la popolarità, i diritti televisivi, lo stadio di proprietà.

Niente debiti. Allo stato attuale, il Napoli ha in banca una liquidità di 130 milioni di euro e può contare su un parco giocatori che vale 450 milioni di euro. Non sembrano esserci, dunque, le condizioni perché si possa pensare ad una cessione del club azzurro.